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En sağlıklı yağlar hangileri?

Yağın sağlıklısı olur mu demeyin! İç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İsmet Tamer, sağlıklı yağlar hakkında detaylı bilgi verdi. İşte en sağlıklı yağlar…

29 Ocak 2019 Salı 16:54
En sağlıklı yağlar hangileri?

Kiloyu, kolesterol ve tansiyonu kontrol ederken yağı tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerektiği gerçek bir şehir efsanesi! Enerjiyi yüksek tutmak, bazı vitaminlerin emilimini kolaylaştırmak ya da saçı ve cildi korumak için yağa ihtiyacımız var ama bir şartla: Doğru yağı, doğru oranda tüketmek gerekiyor.

Katı ve hayvansal yağlardan uzak durmak gerektiğini söyleyen İç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. İsmet Tamer “iyi yağ”ın doymamış yağlar olduğunu belirterek en sağlıklı 5 yağ çeşidini şöyle sıraladı:

ZEYTİNYAĞI

İyi yağ sınıfında olmasının yanı sıra içeriğinde az miktarda A, E, D ve K vitamini bulunan zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerindendir. 1 yemek kaşığı zeytinyağında 119 kalori bulunuyor.

KETEN TOHUMU YAĞI

Önemli bir omega-3 kaynağıdır. Işığa, sıcağa ve havaya maruz bırakılmaması gereken keten tohumu yağı, salata sosları veya terbiye olarak yahut gıda takviyesi şeklinde tüketilebilir. 1 yemek kaşığı keten tohumu yağı da 119 kalori içeriyor.

YER FISTIĞI YAĞI

E vitamini ve fitosterol içeren saf yer fıstığı yağının uzun raf ömrü ve dumanlanma derecesi en yüksek yağlardan biri olması sebebiyle kızartmalarda da kullanılabiliyor. 1 yemek kaşığı yer fıstığı yağının kalori değeri, 119 kalori.

AVOKADO YAĞI

Hem yemeklerde hem de salatalarda kullanmak için uygun olan avokado yağı, önemli bir yağ asidi olan oleik asit içeriyor. 1 yemek kaşığının enerji değeri 124 kaloridir.

CEVİZ YAĞI

Elajik asit bakımından zengin ceviz yağı, manganez ve bakırın yanı sıra, melatoninin de içeriyor. Pişirilmesi tavsiye edilmeyen ceviz yağının bir yemek kaşığında 130 kalori bulunuyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:54
  1. sağlıklı yağlar
  2. zeytinyağı
  3. avokado yağı
  4. ceviz yağı
  5. yer fıstığı yağı
  6. keten tohumu yağı

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