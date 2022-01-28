En kolay kahvaltılık tarifi: Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?
Kahvaltılarınıza renk katacak patatesli yumurta nasıl yapılır?
Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?
Yapımı için malzemeler
- 2 adet orta boy patates
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Pul biber
- Kekik
- Tuz
Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?
Patateslerin kabuğunu soyun. Ardından soyduğunuz patatesleri küp şeklinde doğrayın. Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun ve kızdırın. Patatesleri yağda kızartın. Patatesler kızarınca fazla yağını süzdürün ve tuz serpin. Daha sonra üzerine 2 yumurta kırın ve karıştırın. Yumurtalar pişince, pul biber ve kekik serperek servis edin. Afiyet olsun.