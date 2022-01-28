  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile En kolay kahvaltılık tarifi: Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

En kolay kahvaltılık tarifi: Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?

Kahvaltılarınıza renk katacak patatesli yumurta nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-28 09:54:00 - 2022-01-28 09:56:22
En kolay kahvaltılık tarifi: Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?

Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

  • 2 adet orta boy patates
  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Pul biber
  • Kekik
  • Tuz

Patatesli yumurta tarifi nasıl yapılır?

Patateslerin kabuğunu soyun. Ardından soyduğunuz patatesleri küp şeklinde doğrayın. Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun ve kızdırın. Patatesleri yağda kızartın. Patatesler kızarınca fazla yağını süzdürün ve tuz serpin. Daha sonra üzerine 2 yumurta kırın ve karıştırın. Yumurtalar pişince, pul biber ve kekik serperek servis edin. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay