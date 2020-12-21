En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,67 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,82 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057981
|2,67
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|109,463656
|1,82
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,622689
|1,42
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,391096
|1,18
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105681
|1,15
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,873960
|1,14
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053514
|1,12
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,629511
|1,04
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106566
|0,97
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,674698
|0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)