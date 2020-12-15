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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:39:03 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,14 ile "İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,98 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1190472,75
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,4850902,14
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5192211,98
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0833741,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,5807481,86
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,2530821,67
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3013321,66
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8959701,65
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,7316851,62
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1047511,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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