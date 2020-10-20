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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:02:37 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,44 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 4,20 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,17 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086191 4,44
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043694 4,20
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,968265 4,17
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 95,127199 2,64
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047742 2,48
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,136067 2,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,976691 2,07
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,386379 1,93
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,017224 1,81
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,364589 1,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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