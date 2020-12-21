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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:46:56 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,27 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,01 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0765431,67
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0294311,27
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0201691,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0504320,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1147370,91
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0497230,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0494290,58
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0381470,57
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1609950,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0208010,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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