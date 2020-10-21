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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:10:08 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068474 2,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040494 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039752 0,95
VEM Hisse Senedi EYF 0,086741 0,59
ZEM Hisse Senedi EYF 0,023011 0,59
HEM Hisse Senedi EYF 0,022222 0,58
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028193 0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050890 0,53
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,071513 0,52
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,117931 0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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