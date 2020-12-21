En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,66 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,308927
|-1,77
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,882545
|-1,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,117776
|-1,66
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107158
|-1,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,084452
|-1,10
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|732,323642
|-1,09
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043516
|-1,06
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,850874
|-1,00
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043492
|-0,97
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,116933
|-0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)