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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:44:36 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,77 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,66 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,308927-1,77
QNB Finans Portföy Altın BYF40,882545-1,73
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,117776-1,66
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107158-1,17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,084452-1,10
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF732,323642-1,09
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043516-1,06
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,850874-1,00
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043492-0,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,116933-0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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