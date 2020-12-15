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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:46:17 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,72 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048438-1,77
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049616-1,72
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048362-1,67
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053695-1,66
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047308-1,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015948-1,65
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015157-1,65
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051940-1,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,046020-1,49
ZEM Altın Katılım EYF0,050160-1,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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