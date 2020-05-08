En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,32 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017646 -1,34 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017484 -1,32 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018743 -1,30 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019044 -1,19 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018392 -1,19 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017257 -1,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018497 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017772 -1,13 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020091 -1,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018458 -1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

