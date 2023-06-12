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Kadın - Aile En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı) bayram ettirecek! Asgari o kadar malzeme yeter!
Kadın - Aile

En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı) bayram ettirecek! Asgari o kadar malzeme yeter!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 22:29:00 - 2023-06-12 22:30:04
En etkili salatalık kürü (Yağ yakıcı) bayram ettirecek! Asgari o kadar malzeme yeter!

Karantina sürecinde ve Ramazan ayında evde geçirilen zaman sonucu herkes öyle veya böyle kilo almış durumda. Bayram sonrası yeni normale dönmek isteyenler işte size müthiş bir karışım...Daha önce yapılan ve doğru olan bu kürü deneyin!

En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet orta boy salatalık
1 adet limon
1 yemek kaşığı kuru nane veya 12 dal taze nane
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 litre su

En Etkili Salatalık Kürü (Yağ Yakıcı) Tarifi Nasıl Yapılır?

İnanın ki bu kür çok etkili faydalı ve doktor onayı almış bir kür.

Öncelikle salatalık ve limonları ince dilimler şeklinde kesin.
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1 litrelik sürahiye koyun ve üzerine zerdeçalı ve kuru veya taze naneyi en sonda 1 litre suyu ekleyip karıştırın.

1 gün boyunca buzdolabında dillendikten sonra tüketebilirsiniz.

Kullanım şekli;

Sabah ve akşam aç karnına olacak şekilde tüketilmelidir. Her gün toplam 2 su bardağı tüketilir. Hamileler ve emzirenler annelerin, ciddi rahatsızlıkları olanlar doktora danışıp tüketmelidir. Salatalığın faydası vücutta olan fazla suyu atar, limon herkesin bildiği gibi yağları atar, zerdeçal metabolizmayı hızlandırır. Mutlu kilo vermeler

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