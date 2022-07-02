En düşükü staj ücreti ne kadar? Temmuz 2022 staj parası kaç TL oldu?

Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira, neti ise 4 bin 253 liraydı. Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşları alım gücünün düşmesi nedeniyle hükümet asgari ücrete yeni zam yaptı. Buna göre temmuz ayından geçerli olmak üzere yeni asgari ücret net 5500 TL oldu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte staj ücretlerinde de artış oldu. Peki yeni staj ücretleri ne kadar? Staj parası ne kadar oldu?

En düşükü staj ücreti ne kadar?

Staj ücretleri ne kadar oldu? Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. 5 bin 500 lira olan asgari ücretle birlikte en düşük staj ücreti 1.650 lira oldu.