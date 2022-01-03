  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli maaşı ne kadar güncel
Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli maaşı ne kadar güncel

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler kabine toplantısına çevrilmişti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşı sınırını açıkladı. Peki, emekli maaş zammı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 20:03:00 - 2022-01-03 20:05:01
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli maaşı ne kadar güncel

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı zammına ilişkin konuştu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli maaşı ne kadar güncel

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Merakla beklenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşının alt sınırını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz"”dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay