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Ekonomi En düşük emekli aylığının fark ödemesi hesaplara yatmaya başladı
Ekonomi

En düşük emekli aylığının fark ödemesi hesaplara yatmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:33:00 -
En düşük emekli aylığının fark ödemesi hesaplara yatmaya başladı

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamındaki fark ödemeleri emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.

 En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamındaki fark ödemeleri emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.
Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin alacakları temmuz zammı belli olmuş ve SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının artırılması için alınan karar, yasal olarak Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi, onaylandı ve Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre 3 milyon 703 bin 788 emeklinin yararlandığı uygulama çerçevesinde 2 bin 500 liralık ödemeler, bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Fark ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yapılacak.

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