En değerlisi Porsche oldu

Geçtigimiz günlerde borsaya açılan Alman otomobil üreticisi Porsche, Avrupa’nın en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı.

Borçları nedeniyle yıllar önce Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satın alınan lüks otomobil üreticisi Porsche, şirketin elindeki en büyük kozlardan bir tanesi.

Alman şirket, Porsche'nin hisselerinin yüzde 25'lik bir kısmının halka arz olacağını bu yılın başlarında açıkladı. Şirket, 29 Eylül tarihinde halka arz oldu ve 75 milyar euro fiyat etiketi ile borsaya girdi.

Geçtigimiz günlerde borsaya açılan Porsche, Avrupa’nın en değerli otomobil üreticisi olmayı başardı.

Porsche’nin hisseleri 93 euroya kadar yükseldi. Bu durum, şirketin 85 milyar euroluk bir değerlemeye ulaşmasını sağladı

Bu sayede Porsche, 77.8 milyar euroluk bir değerlemeye sahip olan ana markası Volkswagen’i geçmeyi başardı.

Porsche, ilk kez borsaya girdiği gün 75 milyar euroluk bir değerleme ve 82.50 euroluk hisse senedi fiyatıyla günü kapatmıştı.

Şu anda Avrupa otomobil pazarında Porsche ve Volkswagen'in ardından Mercedes-Benz, 57.2 milyar euroluk değerleme ile kıtanın en büyük 3. otomobil üreticisi konumunda bulunuyor.

Bu üreticileri BMW ve Stellantis, sırasıyla 47.5 milyar euro ve 39.7 milyar euro ile takip ediyor.