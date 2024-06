En çok aranan pozisyonlar! İş dünyasında ‘yeşil yaka’ arayışı başladı! Sektör temsilcileri: Arz -Talep olan pozisyon

Son yıllarda hızlanan yeşil dönüşüm odaklı ekonomiye geçiş yeni iş gücü ihtiyacı yaratıyor. Dönüşümü sağlamak isteyen şirketler arasında ‘yeşil yetenekler’ için işe alım savaşı başladı.

Küresel insan kaynakları çözümlerinde lider bir şirket olan ManpowerGroup tarafından hazırlanan “Yeşilleşen Çalışma Dünyası” raporuna göre günümüzde, küresel çapta işverenlerin yüzde 70’i yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif olarak işe aldıklarını veya almayı planladıklarını söylüyor.

Aynı rapora göre katılımcılar iş dünyasında yaşanan yeşil dönüşümün ve ÇSY’nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) önümüzdeki beş yıl içerisinde en çok istihdam yaratacak alanlar olacağına inanıyor.

HANGİ POZİSYONLAR ARANIYOR?

ManpowerGroup ESG Yeteneklerini Arayış araştırmasına göre, her 10 kuruluştan yaklaşık sekizi ESG stratejisini geliştirmiş durumda. Ancak organizasyonların yüzde 94’ü bu hedeflere ulaşma konusunda yeteneklerden yoksunluğunu ifade ediyor. Bununla birlikte yeşil dönüşümün 2030 yılına kadar 30 milyon yeni iş yaratması bekleniyor.

Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Yeşil dönüşümün getirileriyle birlikte aranan rolleri incelediğimizde sürdürülebilirlik analistleri, sürdürülebilirlik uzmanları ve sürdürülebilirlik yöneticileri, çevresel danışmanlar, yeşil enerji konusunda teknik uzmanlar, atık yönetim uzmanları gibi pozisyonları görebiliyoruz” diyor.

Sektör fark etmeksizin tüm iş dünyasını derinden etkileyen yeşil dönüşüm, şirketlerde bu konularda liderliği üstlenecek kişilere ihtiyacı artırıyor. Günümüzde özellikle belirli bir ölçeğin üzerindeki yapılarda, sürdürülebilirlik konusunun C level yönetim düzeyinde bir liderlikle ele alındığını söyleyen MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, “’Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı’ gibi konuyu insan kaynaklarıyla bağlantılı olarak yönetmeyi tercih eden şirketler olduğu gibi, ‘Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü’ gibi iletişim tarafından ilerlemeyi tercih eden şirketler de olabiliyor” diye konuşuyor.

Şirketler de bu dönüşüme uyum sağlamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Esas Gayrimenkul, yeşil dönüşümle birlikte, şirketlerin sürdürülebilirlik vizyonuna bağlı olarak sürdürülebilirliği temsil eden yeni pozisyonlar ve ek rollere ihtiyaç duyan şirketlerden biri oldu. Esas Gayrimenkul’de tüm işletmelerdeki teknik ve işletme faaliyetleri ‘sürdürülebilirlik ve operasyon müdürlüğü’ tarafından yönetiliyor.

Ayrıca şirket, ÇSY hedeflerini gerçekleştirmek için de üç yıl önce sürdürülebilirlik komitesini kurdu. Esas Gayrimenkul İnsan ve Kültür Kıdemli Direktörü Aslı Kemal, “Bu pozisyonlarda görev alan çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilirliğin amacını, BM kalkınma hedeflerini, temel kavramları çok iyi bilmesini, sorumluluklarındaki işlerle sürdürülebilirlik ilişkisini kurmasını bekliyoruz” diyor.

Eksim Holding, yeşil iş alanlarının geliştirilmesi için de önemli adımlar atıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminde çeyrek asra yakın tecrübesi bulunan holding, yeşil dönüşüm sürecinde istihdam kapsamında da sürdürülebilir adımlar atıyor.



Eksim Holding İnsan Kaynakları (İK) Direktör Vekili Mehmet Fatih Korkut, “Eksim Holding olarak yeşil dönüşümü ve yeşil yaka istihdamını önceliyor, sadece bir görev tanımı olarak değil bir çalışma ve yaşam tarzı olarak değerlendiriyoruz. Yeşil yakalı roller için özel eğitim programları ve kariyer planları geliştiriyoruz” şeklinde konuşuyor.

Şirket, ‘Bir Fikrim Var Projesi’ ile çalışanların inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında fikirlerini paylaşmaya teşvik ediyor. Ayrıca, Eksim Genç Enerji Programı ile üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik yenilenebilir enerji sektöründe kariyer fırsatları sunuluyor.

ŞİRKET İÇİ EĞİTİM

TSKB, kredi portföyü içinde yüzde 90 seviyesinde bulunan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredi oranıyla cinsiyet eşitliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi gibi alanları önceliklendiriyor. İş modeli ve insan kaynağı da yeşil dönüşüm ihtiyaçları ile paralel bir şekilde bu dönüşüme destek vermek üzere şekilleniyor.

Şirket, 2024 yılında TSKB İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’nü kurdu. Mühendislik ekipleri için çevre mühendisi adaylar ile görüşmelerin hız kazandığını belirten TSKB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, “Çalışanların kendi alanlarında sahip oldukları mesleki teknik bilgi birikimine ek olarak, çevresel sürdürülebilirlik konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olmaları fark yaratıyor” diye konuşuyor.

IC Holding bünyesinde direkt CEO’ya bağlı bir sürdürülebilirlik departmanı bulunuyor ve CEO aynı zamanda Sürdürülebilirlik Komitesi’nin de başkanı.

Diğer taraftan gönüllü bir Sürdürülebilirlik Takımı kuruldu. IC Holding ve Grup Şirketleri İnsan ve Kültür Başkanı Nazire Ulusoy, “Bu tür pozisyonlar için gerekli olan uzmanlık ve teknik bilgi, piyasada sınırlı sayıda profesyonel bulunması nedeniyle rekabetçi bir alan haline gelmiş durumda. Bu süreçte izlediğimiz strateji, şirket içi eğitim programları ve sürekli gelişim

fırsatları sunarak mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmaya yönelik oldu” diye konuşuyor.

Ayrıca şirket, üniversitelerle iş birlikleri kurarak, ‘IC Kuşağı Yeni Mezun Gelişim Programı’ kapsamında sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi alanında eğitim gören genç yetenekleri erken aşamada keşfederek ekiplerinin bir parçası yapmaya çalışıyor.

ÇEVRE BİLİNCİNE BAKIYOR

BEE’O Propolis, pozisyonları doldururken, sadece profesyonel mesleki bilgi ve tecrübenin ötesine geçerek, adayların çevresel bilinçliliklerine ve çevre konularına duyarlılıklarına da dikkat ediyor.

Yeşil dönüşümle birlikte şirkette çevre mühendisi, çevre sağlığı ve güvenliği uzmanı, ziraat mühendisi (arı uzmanı), biyolog ve mikrobiyolog gibi pozisyonlara ihtiyaç duyduklarını söyleyen BEE’O Propolis Kurucu Ortak ve CEO’su DR. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Yeşil dönüşümün gerekliliklerine uygun olarak, yeni eğitimlerle yeşil dönüşüm uzmanlarımızı buluşturuyoruz. dedi.