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En büyük hayali gerçek oldu! Biçerdöveri gelin arabası yaptı

Çorum’da bir biçerdöver operatörü çocukluk hayalini gerçekleştirerek, düğününde biçerdöveri gelin arabası olarak kullandı.

28 Ağustos 2018 Salı 13:52
En büyük hayali gerçek oldu! Biçerdöveri gelin arabası yaptı

Çorum’da bir biçerdöver operatörü çocukluk hayalini gerçekleştirdi. 

Düğün töreninde Yiğit, çocukluk hayali olan biçerdöveri gelin arabası yaptı. Gelin almadan önce süslenen biçerdövere Yiğit, 'Ömrümün hasadı' yazdırdı. Alaca ilçesinde baba evinden gelini alan Yiğit, daha sonra düğünün yapılacağı ilçeye bağlı Yalakçayı Köyü’ne 10 kilometre kala eşi Merve Yiğit ile birlikte gelin arabası olarak süsledikleri biçerdövere bindi. Gelin ve damadın biçerdövere binmesinin ardından düğün konvoyu kornalar eşliğinde köye geldi.Biçerdöverden gelin arabasını gören davetliler önce şaşırsa da damada alkışlarla destek verdi.

16 yaşından beri evlendiğinde biçerdöveri gelin arabası yapma hayalinin bulunduğunu açıklayan Mustafa Yiğit, “Mesleğe başladığımdan beri bu hayalimdeki bir şeydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu hayalimin gerçekleşmesinde eşim bana çok yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Eşimi çok seviyorum. Hayaldi gerçek oldu” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:52
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