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Emzirmede birinciyiz

Bebeklerini emzirme süresi açısından yapılan araştırmadan annelerimiz %98 ile öne çıktılar.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:25
Emzirmede birinciyiz


9 ülkede yaklaşık 2700 anne arasında yaptığı Bağışıklık Araştırması sonuçları ülkemiz ve annelerimiz için gurur verici oldu.

Annelerin ‘bağışıklık sistemi ve anne sütü’ ile ilgili bilgilerini görmek amacıyla yapılan araştırmaya göre Türkiye’de annelerin % 98’i bebeklerini anne sütüyle beslerken, İrlanda’da bu oran sadece % 39.

Araştırma Fransa, İtalya, Endonezya, Hollanda, Polonya, İngiltere, Avusturya, Türkiye ve İrlanda’da yapıldı.

Bağışıklık Araştırması, değişik ülkelerdeki anne sütü ve ek gıda kullanımı konusunda ilginç farklılıkları gösterdi.

Türk annelerinin bebeklerini emzirmek konusundaki özenli yaklaşımı, araştırma sonuçlarında kendini gösterdi.

Anne sütü kullanımında en yüksek oran % 98 ile Türkiye’de iken, Türkiye’yi % 94 oranıyla Endonezya takip etti. Diğer ülkelerde anne sütü kullanımı oranları ise şöyle:

İtalya % 87,

Polonya % 86,

Avusturya % 84,

İngiltere % 81,

Hollanda % 69,

Fransa % 66,

İrlanda ise % 39.

Bu oranlar, anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bebeği hastalıklardan korumak konusunda Türk annelerinin bir adım önde olduğunu gösterdi.

Türkiye’de bebekler ortalama 10 ay boyunca anne sütü ile besleniyor. Bu süre İrlanda’da 4,5 ay

Fransa’da 4 ay

Hollanda’da 4,2 ay

İngiltere’de yaklaşık 5 ay...

Oysa günümüz tıbbı, gerek annenin sağlığı ve gerekse bebeğinin bağışıklık sisteminin güçlü olması açısından bebek 2 yaşına gelinceye kadar emzirmeye devam etmelerini öğütlüyor.

Emziren annelerde meme kanseri son derece düşük oranda görülüyor.

Bebek, anne karnındayken annesinin koruması altında. Bağışıklık sistemi doğduğu andan itibaren gelişmeye başlıyor ve bu gelişim hayatın ilk yıllarında devam ediyor. Anne sütü bu noktada çok büyük önem taşıyor; bebeği hastalıklara karşı koruyor ve bağışıklık sisteminin gelişimini destekliyor. Araştırma, Türk annelerinin anne sütü konusundaki bu bilince sahip olduğunu gösteriyor.

Türk anneleri, bebeklerinin bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu düşünüyor. Ancak bebeğin yaşı küçükse bağışıklık sistemi konusunda daha dikkatli davranıyor, üç yaşına kadar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini yeterince bilmiyor.

Ayrıca Türkiye’de sezaryenle doğum yapmış anneler, bebeklerinin bağışıklık sistemini daha çok düşünüyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:25
  1. emzirme
  2. emzirmenin önemi

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