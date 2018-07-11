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Emzirme döneminde beslenme

Emzirme döneminde nasıl beslenmeli? Nelere dikkat edilmeli?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:31
Emzirme döneminde beslenme

• Hem annenin folik asit ve Omega alımı hem de bebeğin sağlıklı gelişimi için emziren annenin haftada en az iki kez balık tüketmesi önerilmektedir. Bunun yanında ağır metal ya da civa içeren ton balığı gibi balıklar ve midyeler süte geçebilme ihtimali nedeniyle kesinlikle tüketilmemelidir.

• Her gün en az bir tane yumurta tüketilmesi ihtiyaç duyulan protein miktarını ciddi oranda karşılar. Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri yerine işlenmemiş etler ve hayvansal yağ yerine protein bakımından zengin et ürünleri tercih edilmelidir.

• Hamilelik süresince ve emzirme döneminde annenin vücudunun demir ihtiyacı artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanması için; kırmızı et, yumurta, baklagiller ve kurutulmuş meyveler sıklıkla tercih edilmelidir.

• Ihlamur, papatya, rezene gibi bitkisel çaylar anneler tarafından sıklıkla tercih edilmesine rağmen, yan etkisinden emin olunmayan diğer bitki çayları konusunda beslenme uzmanlarına danışmakta fayda bulunmaktadır.

• Özellikle kolik bebek annelerinin gaz sancılarını azaltabilmesi için gaz yapabilen kuru baklagiller, lahana, turp, karnabahar, brokoli, soğuk şekersiz süt ve yoğurt gibi besinlerin kontrollü tüketmesi gerekmektedir. Annenin yemeklerinde kimyon kullanması, bebeğin gaz sorununu azaltabilir.

• İyot, her zaman doğal beslenme ile vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyde alınamamaktadır. Bu sebeple emziren annelerin yemeklerinde mutlaka iyotlu tuz tercih etmesi önerilir.

• Mutlaka tatlı yeme ihtiyacı duyan anneler, şeker ya da işlenmiş gıdalar yerine pekmez ya da pekmez ile tatlandırılmış meyveler tercih edebilirler.

• Yeterli düzeyde süt üretiminin en önemli koşulu, yeterli miktarda sıvı almaktır. Anne, günde en az 8- 12 bardak su içmelidir. Suyun yanında içerdiği C vitamini sebebiyle taze sıkılmış meyve suları ya da kalsiyum desteği ile süt de tercih edilebilir.

• Sarımsak, soğan ve aşırı baharat kullanımının anne sütünün tadını değiştirebildiği gözlemlenmiştir. Bazı bebekler bu tür gıdaların tüketiminden sonra emmeyi reddedebilir ya da gaz problemi yaşayabilir, fakat bazılarında ise hiçbir olumsuz etki gözlemlenmeyebilir.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:31
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