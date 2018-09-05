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Emzirirken bunları bilmeniz gerekiyor

Emziren anneler bunlara mutlaka dikkat etmeli...

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:11
Emzirirken bunları bilmeniz gerekiyor

Emzirmek bebeğin sağlığı kadar annenin sağlığı için de önemli. Belki şunları bilmesi yararlı olacaktır:

Anne, beslenmesine çok dikkat etmelidir. Onun aldığı besinlerin bir kısmı süte geçer.

Annenin her gün 500-600 kalorilik ek enerji alması gerekir.

Günde en az iki litre sıvı tüketmelidir.

Protein ihtiyacı için et, tavuk, balık ya da kuru baklagillere her öğün yer vermelidir. Sebze ve meyveyi bol bol yemelidir.

Konserve, beklemiş ve hazır besinlerden kaçınmalıdır.

Keçisedefi, çemen otu, mine çiçeği, amber çiçeği ve özellikle rezenenin çayı anne sütünü artırır.

Emziren bazı annelerin doğum kilolarından kurtulmak için diyet yapması yanlıştır.

Emziren anneler asla ama asla sigara içmemelidir. Çay ve kahve gibi besleyici değeri olmayan uyarıcı içecekleri de almamalıdır

Fazla nane, nane çayı ve sigara içmek sütü azaltır.

Anne, gaz yapan yiyeceklerden de uzak durmalıdır. Süt çok gaz yaptığından bu dönemde süt yerine yoğurt yenilmedir.

Doğumundan sonraki ilk 30 dakika içerisinde ağızsütü ile bebeği beslemek onun bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bebeğin doğumundan hemen sonra başlayarak gece de dahil olmak üzere, istediği sıklık ve sürede emmesinin teşvik edilmesi, göğüste emzirmeye uygun bir pozisyonda tutularak ağzına yeterli miktarda meme dokusunu almasının sağlanması bol miktarda sütün gelmesini sağlayacaktır.

Göğüslerden birinin daha az emilmesi, o göğüsün süt üretimini giderek azaltır ve sonunda durdurur.

Bebek bir göğüsteki sütü tamamen bitirinceye kadar emmeli, hâlâ aç ise diğer meme verilmelidir. Bir sonraki emzirmeye son emzirilen memeden başlanmalıdır.

Emzirmeden önce ya da sonra hazır mama, inek sütü ya da başka bir gıdanın verilmesi bebeğin emeceği süt miktarını, dolayısıyla da anne sütünü azaltır.

Aşırı ödem, sütün memelerden zor salgılanmasına neden olur. Ödemli annelerde süt 2-3 gün gecikerek gelir, ödem azaldıkça süt artar. Ödemi söktürmek için annelerin salatalık, karpuz, lahana yemesi gerekir.

Anne önceki bebeğini sezaryenle dünyaya getirmişse, 35 yaş üzerindeyse veya çoklu gebelik söz konusuysa süt üretimi gecikir.

Nezlede kullanılan bazı ilaçlar süt üretim hormonu olan prolaktini ve dolayısıyla sütün üretimini azaltır.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 15:11
  1. emzirme
  2. emzirirken bilinmesi gerekenler

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