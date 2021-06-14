Koronavirüs salgınında aşı uygulaması bir hayli hızlandı. 14 Haziran için 750 bin kişi aşı randevusu aldı. Toplam yapılan aşı miktarı ise 34 milyon dozu aştı. Emziren kadınlar ise aşı olmalarının ne gibi yararları olabileceğini merak ediyor. Peki, emziren anne aşı olursa bebeği etkilenir mi?

Emziren kadınlar korona aşısı yaptırabilir mi?

Yaş ve meslek grubu sebebiyle aşı hakkı tanınan pek çok anne, emzirme döneminde aşı olmalarının kendileri ve bebeklerine bir zararı olup olmayacağını merak ediyor. Pek çok gebe ve emziren anne istekleri doğrultusunda elbette hekimlerine danıştırarak aşı oldu. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan açıklama işe şöyle: Emzirme döneminde inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.