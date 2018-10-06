Markanın tedarikçileri, çalışanlarından temsilciler ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı günde, A101’in 10 yıllık başarı hikayesi “Emsalsiz Ucuzluk Makinası” konsepti ile anlatıldı.A101’in bir gün içindeki işleyişinin anlatıldığı 20 metreye 5 metre ebatlarında dev bir ucuzluk makinası ile başlayan organizasyonda, CEO Erhan Bostan, 10 yılda gelen bu hızlı büyümenin formülünü ‘’Çok çalışmak ve işini iyi yapmak’’ olarak ifade etti. Müşterilerin beklentilerini her zaman işin kalbine koyduklarını ekleyen Bostan, A101 Başarı Hikayesini dört ana başlıkta ele alındı.

Analitik Zeka: Perakendeciliğin matematiğini müşterilerin ihtiyaç ve beklentileriyle buluşturabilen analitik bir zeka ile işleyen A101’in başarısı tesadüf değildir. Yüksek alım ve pazarlık gücü ile kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla buluşturacak operasyonel mükemmeliyeti işletebilmek için çoğunluğu mühendis olan bir ekip, tüm operasyonu yönetir. Saha testleri ile ürün seçim kararını alan analitik şirket zekası, değişen müşteri geri bildirimlerinisürekli dinleyerek, yeni durumlara kendini hızlıca adapte etme potansiyeline sahiptir.

Çalışanlar: A101 modelinin bilimsel temelini atan ve çoğunluğu mühendislerden oluşan yönetim ekibi ile birlikte45.000 kişiye ulaşan çalışanlar, adeta Türkiye mozaiğini temsil ediyor. Tüm çalışanların özverili çalışması ile işleyen sistem,her seviyede yükselme olanağı da sunuyor.

Yaygınlık: 81 ilde, 900 ilçesinde 8.000 mağazası sayesinde Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan, “Emsalsiz Ucuzluk Makinası” A101’in, ülke çapında 43 büyük deposu bulunuyor. Her gün 1300 kamyon ile bu depolardan sevkiyata çıkan araçlar, haftalık 1 milyon km üzerinde yol yaparak kaliteli ürünleri en ucuza, tüm vatandaşların eşit erişimine sunuyor.

Tedarikçiler: Yaygın erişim ve müşterilerin güveni sayesinde A101 tedarikçiler için de güvenilir bir dağıtım kanalı. Tüm Türkiye’yi temsil eden A101 aynı zamanda tüketicilerden gelen geri dönüşler ile tedarikçilerin ürün gamlarını iyileştirmelerine katkıda bulunuyor. A101 ile birlikte büyüyen yerel markalar ve global üreticilerdahil, 600’den fazla tedarikçiyle çalışılıyor.

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Ceyhun Yılmaz’ın sunduğu organizasyondaA101 CEO’su Erhan Bostan, “A101 olarak 10 yıllık serüvenimiz bize başarının, Emsalsiz Ucuzluk Makinası olabilmenin tesadüf olmadığını gösterdi. Hızla büyüyoruz, halen günde ortalama 3 mağaza açıyoruz. Gittiğimiz her yerde ticareti canlandırıyoruz. Amacımız ülke kaynaklarını etkin kullanarak en ucuz ve kaliteli ürünleri Türk tüketicisiyle buluşturmak” dedi.

Çalışanlar ve tedarikçiler deneyimlerini paylaşarak A101’in başarı hikayesine dahil oldular.

Toplantının kapanışında Erhan Bostan’ın sahneye davet ettiği A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, Emsalsiz Ucuzluk MakinasıA101’in emin ellerde başarılı bir 10 yılı geride bıraktığını ileterek başarıda payı olan herkese teşekkürlerini sundu. Önümüzdeki 10 yıllık süreçtede A101’in başta müşterileri olmak üzere çalışanlar ve tedarikçilerine değer sunarak büyümeye devam edeceğini iletti.Toplantının kapanışını Erhan Bostan ve Ahmet Yaşar Aydın birlikte yaptılar.

Gece Six Pack konseri ile sona erdi.

RAKAMLARLA A101

- Türkiye’ninen hızlı büyüyen ve en fazla mağazasınasahip, en büyük perakende zinciri.

- “En Çok İstihdam Sağlayan”, “En çok Engelli İstihdamı Sağlayan” ve “En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan” kategorilerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen istihdam ödüllerinde Türkiye birincisi.

- Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi. (45 bin çalışanın %44’ü kadın.)

- Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi. (45 bin çalışanın %3’ü engelli.)

- 2017’de 14,2 milyar TL ciro ile bitirdi.(2018 projeksiyonu 20 milyar TL)

- Türkiye’nin en büyük 20 şirketi arasında.

- Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde 8.000 mağazası var.

- Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinin büyük bölümünün en büyük müşterisi A101. (A101 600’den fazla tedarikçiyle çalışıyor.)

- Günde 3,0 milyondan fazla fiş kesiliyor. (Son bir yılda 100 haneden 99’u en az 1 kere A101 müşterisi oldu.)

- Yılda 1 milyardan fazla fiş kesiliyor.

- Düzenli müşterilerin memnuniyet oranı %94, tekrar satın alma oranı %98, tavsiye etme oranı %93.

- Türkiye’nin farklı yerlerinde 43 depo bulunmaktadır. He depoda 30 kamyon bulunuyor. Her gün 1300 kamyon sevkiyata çıkıyor. Kamyonlar haftalık 1 milyon km üzerinde yol yapıyor.