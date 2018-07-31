Emre transferi rafa kalktı!

Emre Akbaba için Alanyaspor'un 5 milyon Euro'luk ısrarı Galatasaray yönetimine geri adım attırdı.



Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği orta saha oyuncusunun transferini şimdilik beklemeye aldı.



KIZDIRAN SÖZLER



Futbolcu takasına yanaşmayıp 5 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı olan Alanyaspor'un bu tavrı Galatasaray'ın görüşmeleri dondurmasına yol açtı. Takas önerisini reddeden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, "Galatasaray'ın teklifi komikti" şeklindeki sözleri de sarı kırmızılıların bu kararında önemli rol oynadı.



SÖZLEŞMESİ 1 YILLIK



Bu arada Galatasaray formasını giymek istediğini söyleyen Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da bitiyor. Milli futbolcu bu durumda 2018 Ocak ayında istediği kulüple görüşüp sözleşme imzalayabilecek.