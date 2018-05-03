Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza inanmayın"

Celta Vigo'da teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından ikinci kez kadro dışı bırakılan Milli futbolcu Emre Mor, kadro dışı kararına ilk tepkiyi gösterdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:48
Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza inanmayın"

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, kararın ardından flaş bir paylaşım yaptı. Teknik direktör Juan Carlos Unzue'nin ikinci kez kadro dışı bıraktığı Milli futbolcu, Instagram hesabından tepki gösterdi.

''OKUDUKLARINIZA İNANMAYIN''

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtilen Emre, Instagram hesabından ''Okuduklarınıza inanmayın, her hikayede 2 farklı taraf vardır.'' sözlerini paylaştı. İspanyol basını Emre Mor'un antrenmanda disiplinsiz davranışlar sergilediğini ve bir takım arkadaşına uygunsuz şekilde faul yapıp sakatlamasının ardından kadro dışı kaldığını belirtmişti.

AS: ''CELTA'NIN UMUDU GALATASARAY''

İspanyol basını da Emre Mor'un artık gelecek sezon Celta Vigo'da görev yapmayacağından emin... Basında yer alan haberde Türkiye'den ilginin olduğu Emre Mor için Celta Vigo'nun umudu olarak Galatasaray gösterildi. Haberde 'Celta'nın umudu Galatasaray' ifadeleri kullanılırken, İspanyol temsilcisinin gelecek iyi bir teklifi değerlendireceği belirtildi. Celta Galatasaray dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den de gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır...

''EMRE TAKIM ARKADAŞLARIYLA ANLAŞAMIYOR''

Öte yandan Celta Vigo'nun kaptanlarından Gustavo Cabral, yaptığı basın toplantısında Emre Mor hakkında konuştu. Cabral, 20 yaşındaki yıldız için ''Emre çok genç bir çocuk ve İspnayolcayı çok iyi konuşamıyor. Ben de gençken transfer olmuştum ama ülkelerdeki kullanılan dil aynıydı ve bu yüzden daha kolay olmuştu. Takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorluk çekiyor. Çok fazla oynamamak da onu etkiliyor. Buraya oynamaya gelmişti, şimdi ise hayal kırıklığı yaşıyor. Henüz çok genç ve yetenekli bir çocuk. Ona destek olunması lazım'' sözlerini kullandı. (Sporx)

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:48
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi!
    1. İşte İsrailli keskin nişancıların yeni..
    2. BM Genel Sekreteri'nden nükleer..
    3. Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı
    4. Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
    5. TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off tarihleri..
    6. Savunmadaki ihracatı zırhlılar sırtladı
    7. Emre Mor'dan tepki! "Okuduklarınıza..
    8. Paşinyan'a sürpriz teklif! Bunu..
    9. 2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de..
    10. ABD'den 'basın' ikiyüzlülüğü:..
    11. Stephen Hawking'in ölmeden önceki son..
    12. İlhan Kesici milletvekilliği için..
    13. Almanya'da DAEŞ şüphelisine gözaltı
    14. Bıçaklayıp öldürdüler, yerleri de..
    15. Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
    16. Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı!
    17. Beşiktaş'ta akılalmaz kaza! "Arabayı..
    18. Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa..
    19. Göztepe'den Demba Ba açıklaması!
    20. Cambridge Üniversitesi'nin koleksiyon..
    Kuveyt Türk
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    Fransızları 24 Haziran korkusu sardı: Erdoğan Osmanlı'yı yeniden...
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    AK Parti'de aday olmayan vekiller belli oldu
    AK Parti'de aday olmayan vekiller belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    AK Parti'den Ali Babacan ve Cemil Çiçek sürprizi
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın