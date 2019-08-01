Emre Mor Terim'i bu sözlerle ikna etti

Galatasaray'ın transferi için kulübü Celta Vigo ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu futbolcu Emre Mor, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Genç futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre Mor, Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Uzun süredir bekliyordum, sonunda geldiğim için mutluyum. Fatih Terim ile güçlü bir ilişkimiz var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. Büyük bir teknik direktör. Antrenmanlara çıkacağım, ardından tek tek maçlara odaklanacağız. Sonrasında eminim başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

'Bana inanırsanız sizi mahcup etmem'

Öte yandan 8 Temmuz'da Florya'ya gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşen 22 yaşındaki futbolcunun, “Hocam bana bu şansı verin. Bana inanırsanız sizi mahcup etmem. Benden ne bekliyorsanız daha fazlasını vermek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Milliyet'te yer alan haberde, Terim’in bu görüşmeden sonra ilk kez A Milli Takım’a çağırdığı Mor'un transfer edilmesiyle ilgili düşüncelerini şekillendirdiği ileri sürüldü.