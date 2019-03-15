0553 313 94 23

Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de milli formayı giydi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna uzun bir aradan sonra Emre Bölozoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü çağırdı.

15 Mart 2019 Cuma 14:42
Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de milli formayı giydi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna uzun bir aradan sonra Emre Bölozoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü çağırdı. Emre ile Burak en sonra 6 Ekim 2017’de oynanan İzlanda maçında kadrodaydı.


A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk ile Moldova oynayacağı maçların kadroları belli oldu. Millilerin yeni teknik patronu Şenol Güneş, 3 deneyimli ismi uzun bir aradan sonra takıma davet etti. Güneş Başakşehir’in deneyimli ismi Emre Belözoğlu ile Beşiktaş’ın formda golcüsü Burak Yılmaz ve sağ beki Gökhan Gönül’ü ay-yıldızlı takıma çağırdı.



Emre ve Burak 533 gün sonra


Emre Belözoğlu ile Burak Yılmaz en son 6 Ekim 2017 tarihinde 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki İzlanda maçında kadrodaydı. Milliler o müsabakadan 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılmıştı. Emre ve Burak, Arnavutluk maçında oynaması halinde 533 gün sonra ay-yıldızlı formayı giymenin heyecanını yaşayacaklar.


Siyah-beyazlıların tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül ise en son 23 Mart 2018 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında oynadı. Gökhan, Şenol Güneş’in süre vermesi halinde 365 gün sonra milli forma özlemi sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Türk diplomatlar 18 Mart'ta anılacak
    1. Şehit Türk diplomatlar 18 Mart'ta..
    2. İKV'den "AB-Türkiye Ortaklık Konseyi"..
    3. Maskeli Beşler enselendi
    4. Permatüre bebeklerde riskler nelerdir?
    5. Kuyumcukent’ten yükselen sarı duman..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. Devler Ligi'nde dev eşleşme! |..
    8. Kapanan köy yollarının açılması için..
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    10. Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı..
    11. Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    12. DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale..
    13. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
    14. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
    15. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    16. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    17. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
    18. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    19. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    20. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!