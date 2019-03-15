Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de milli formayı giydi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosuna uzun bir aradan sonra Emre Bölozoğlu, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü çağırdı. Emre ile Burak en sonra 6 Ekim 2017’de oynanan İzlanda maçında kadrodaydı.

A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Arnavutluk ile Moldova oynayacağı maçların kadroları belli oldu. Millilerin yeni teknik patronu Şenol Güneş, 3 deneyimli ismi uzun bir aradan sonra takıma davet etti. Güneş Başakşehir’in deneyimli ismi Emre Belözoğlu ile Beşiktaş’ın formda golcüsü Burak Yılmaz ve sağ beki Gökhan Gönül’ü ay-yıldızlı takıma çağırdı.

Emre ve Burak 533 gün sonra

Emre Belözoğlu ile Burak Yılmaz en son 6 Ekim 2017 tarihinde 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki İzlanda maçında kadrodaydı. Milliler o müsabakadan 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılmıştı. Emre ve Burak, Arnavutluk maçında oynaması halinde 533 gün sonra ay-yıldızlı formayı giymenin heyecanını yaşayacaklar.

Siyah-beyazlıların tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül ise en son 23 Mart 2018 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık maçında oynadı. Gökhan, Şenol Güneş’in süre vermesi halinde 365 gün sonra milli forma özlemi sona erecek.