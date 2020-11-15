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Aktüel "Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi"ne İtalya'dan Mansiyon Ödülü
Aktüel

"Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi"ne İtalya'dan Mansiyon Ödülü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:44:22 -
"Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi"ne İtalya'dan Mansiyon Ödülü

İSTANBUL (AA) - Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın'ın "Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi" filmi İtalya'dan ödülle döndü.

Kendi imkanları ile tek başına çektiği uzun metraj filmde boksör kardeşinin hikayesini anlatan Taşkın, 7 - 11 Kasım'da Milano'da spor filmleri alanında gerçekleştirilen 38. Milano Uluslararası Ficts Festivali'nde "Mansiyon Ödülü"ne layık görüldü.

Taşkın'ın kardeşi Yunus Emre Taşkın'ın başrolünde oynadığı ve ailesinin diğer üyelerinin de rol aldığı filmin konusu şöyle:

"Boks Milli takımına seçilmek için Büyüklerde ve U22 de (19-22) Türkiye Şampiyonasında dereceye girmenin hayallerini kuran 19 yaşındaki Emre, çalışmak zorunda olduğu zorlu yaşamını kolaylaştırmak için destek aramaktadır. Sponsor bulup garsonluğu bırakarak sadece boksa odaklanmayı istese de şartlar Emre'den yana olmaz. Emre hem garsonluk yapıp hem de Türkiye şampiyonasına hazırlanmak zorundadır."

- Kaan Atilla Taşkın hakkında

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallerde ödüller alan Taşkın, ilk kısa filmi olan Bilyali'yi Trabzon'da ailesiyle birlikte çekti.

Daha sonra "Öğretmenim Nerede?", "Guguk Kuşu", "Bulutların Ardında" ve "Karib" adlı eserlere imza atan Taşkın, 2018'de ise "Karadeniz’in Yalnız Nineleri"adlı uzun metraj belgesel filmini çekti.

Taşkın, 2018'de Dandelion Film'i kurdu, ardından "Tükeniş" adlı kısa filmini ve "Emre: Genç Bir Boksörün Hikayesi" adlı ikinci uzun metraj filmini bitirdi.




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