Emre: Fenerbahçe'nin ölüsü Galatasaray'ı yener
Galatasaray'ın Bursaspor'la berabere kaldığı maçı değerlendiren Emre sosyal medyada ses getiren bir yorumda bulundu.20 Ekim 2018 Cumartesi 09:57
Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde 16 maç aradan sonra puan kaybetti. Mücadele sonrası Emre Bol'dan çarpıcı bir yorum geldi.
A Spor yorumcusu Bol, "Fenerbahçe'ye kötü diyoruz ama Galatasaray'ı bu şekilde görünce umudum arttı. Fenerbahçe'nin ölü hali şu Galatasaray'ı yener" ifadelerini kullandı. Emre Bol'un bu yorumu sosyal medyada büyük ses getirdi.
(Yeni Şafak)
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