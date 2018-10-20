Emre: Fenerbahçe'nin ölüsü Galatasaray'ı yener

Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde 16 maç aradan sonra puan kaybetti. Mücadele sonrası Emre Bol'dan çarpıcı bir yorum geldi.

A Spor yorumcusu Bol, "Fenerbahçe'ye kötü diyoruz ama Galatasaray'ı bu şekilde görünce umudum arttı. Fenerbahçe'nin ölü hali şu Galatasaray'ı yener" ifadelerini kullandı. Emre Bol'un bu yorumu sosyal medyada büyük ses getirdi.