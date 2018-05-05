Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu!

İspanya'da Deportivo forması ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Emre Çolak'ı menajeri Ahmet Bulut teselli etti. Sezon başında Emre'nin sözleşmesine özel madde koyduran Bulut, takımı La Liga'dan düştüğü için oyuncusunun 1 milyon Euro'ya serbest kalmasını sağladı.



SEVİLLA İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI



İsmi tekrar altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan Emre Çolak'ın Sevilla ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Rus ekibi Krasnodar'dan da teklif alan Emre futbol hayatına İspanya'da devam etme kararı aldı.

İspanya'da Deportivo forması ile küme düşme üzüntüsü yaşayan Emre Çolak'ı menajeri Ahmet Bulut, Sevilla ile anlaştırdığı iddia edildi.