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Emre Bol'dan maç sonu yorumu: Fenerbahçe galibiyeti hak etmedi

Futbol yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin kendi sahasında 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçını yorumladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 02:03
Emre Bol'dan maç sonu yorumu: Fenerbahçe galibiyeti hak etmedi

Süper Lig 26. haftasında sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Emre Bol, A Spor'da müsabakayı yorumladı..Emre Bol'un açıklamarı şöyle;

"Mağlubiyet gibi galibiyet''

Maçı sadece bir cümleyle özetleyeyim. Mağlubiyet gibi galibiyet. Maçı hep beraber izledik. Fenerbahçe hak etti diye düşünen var mı? Bence de hak etmedi. Sivasspor çok iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Rizespor örneğini vermiştim. Kadro anlamında Rizespor, Fenerbahçe'den daha mı iyi? Hayır. Sivasspor daha mı iyi? Hayır. Ancak bugün yine sahaya baktığımızda o farkı göremiyoruz.

Fenerbahçe taraftarları bugün takımın oyunundan memnun değil. Fenerbahçe hala ne oynadığını bilemediğimiz bir garip sistemle oynuyor. Ya da sistemsizlik.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:03
  1. Rize
  2. Emre Bol
  3. Fenerbahçe
  4. Demir Grup Sivasspor
  5. Sivasspor

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