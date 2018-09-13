Emre Belözoğlu'nun yüzünü güldüren karar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) geçen hafta Emre Belözoğlu'na rakip takım yöneticisine saldırı nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası vermişti. Bugün toplanan Tahkim Kurulu, Başakşehirli oyuncunun 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."