0553 313 94 23

Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması!

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, "Milli Takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyorlar. Bunu da düşünecek kendisini milletine ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım açıklaması!

A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Emre Belözoğlu ilk olarak şunları söyledi;

"Bizim için her milli maç öncesi her Türk sporcusu için bayram havasında olur. Biz de burada olmaktan dolayı bütün oyuncu arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz. İyi ve sakatlığın yaşanmadığı bir kamp olmasını temenni ediyorum. Türk sporuna büyük destek veren Turkcell'in bugün bir aktivitesine katıldık. Çok mutluyuz ve onlara da Türk sporuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 2002 Dünya Kupası'ndan başlayan bir serüven. Umarım bundan sonra da destek vereceklerdir. Türk sporunun böyle desteklere her zaman ihtiyacı var. Her milli maçta olduğu gibi yeni bir heyecan. İnşallah iyi bir kamp olur. Ülkede yeniden milli takımı izlemekten keyif alınan bir enerjinin olduğunu hissediyoruz milli takım olarak, bunu da devam ettirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'Milli takım bizim için her şeyin üstündedir'

Milli takımın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Emre Belözoğlu, "Sokakta milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi kadar güzel bir duygu yoktur. Ben de elimizden geldiğince bunu genç oyuncularımıza aktarmaya çalışıyorum. Milli takım bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyorlar. Bunu da düşünecek kendisini milletine ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. İnşallah bu böyle devam eder. Önümüzde 2 tane önemli maçımız var, ilk maçımızı içerde, diğerini dışarıda oynayacağız. Sokakta insanların bize bu desteği vermesi bizim sorumluklarımızı artırsa da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

‘Başka bir duyguya sahip olduğuna şahit olmadım’

Andorra maçında forma giyerse 100'üncü maçına çıkmış olacağını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Rakamlarla aram çok iyi değil ama inşallah oynayabilirsem, hoca görev verirse 100'üncü maçım olacak. Tabi çok sakatlıklar yaşadım, milli takıma çağrılmadığım bir dönem oldu. Sayının bir önemi yok. Göğsümde bu şanlı bayrağı taşımaktan daha önemli hiçbir duygu olmamıştır. Mili Takıma gelirken oyunculardan başka hak etmedikleri eleştirilere bağlı kalıyor oyuncular ama bugüne kadar 20 senedir A Milli Takımdayım ve hiçbir oyuncunun bu duygular dışında başka bir duyguya sahip olduğuna şahit olmadım" şeklinde konuştu.

Avrupa'da mücadele eden Türk oyuncular hakkında da konuşan Belözoğlu, "Ben lejyoner kelimesini çok sevmiyorum. Bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimizin başarılı olması genç arkadaşlarımızı da motive ediyor. Bu herkese yansıyacak. Ne kadar oyuncu ihraç edebilirsek bundan kazançlı çıkan Türk futbolu olacaktır. Bizleri inşallah en iyi şekilde temsil ederler" diye konuştu.

‘Bu sponsorluktan inanılmaz keyif alıyoruz’

Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, "Biz Turkcell olarak Türk sporuna destek vermekten mutluluk duyuyoruz. 17 senedir Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sponsoruz. Bu inanılmaz keyif aldığımız bir şey. 2002 yılı hem bizim hem de ülke futbolu için çok özel bir yıl. Güney Kore'den harika bir sonuçla dönmüştük. Biz milli takımımızı seviyoruz onların mücadelesine her zaman destek vermeye hazırız. Ben 12 yıldır Turkcell'deyim, böyle coşkulu bir ortam görmedim. İnşallah mili takımımızı coşturacağız"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:06
  1. A Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu
  2. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
  3. Milli Takım
  4. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokak Basketbolu renkli görüntülere sahne oldu
    1. Sokak Basketbolu renkli görüntülere..
    2. Kayıp kadın sağ olarak bulundu
    3. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9..
    4. Fındık ihracatçısı bereketli bir sezon..
    5. Sivas Kongresi’nin 100. yılına özel 4..
    6. OSB Teknik Koleji Atletik Spor Kulübü..
    7. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta..
    8. Diyarbakır’daki park kavgasında ağır..
    9. Başkan Ürek, Osmaneli’nde
    10. 5 terörist daha öldürüldü!
    11. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    12. ‘Nevzat Özgörkey: Mükemmelin Peşinde..
    13. Başkan Şahin’in Hicri Yılbaşı mesajı
    14. "ABD doları küresel itibarını..
    15. Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye..
    16. Kayseri’de tarihe büyük saygısızlık
    17. Roma köprüleri turizme kazandırılıyor
    18. "Milli takım bizim için her şeyin..
    19. Anlaşmasız ayrılığın İngiltere'de..
    20. Semih kaplan’ın eserleri görücüye çıktı
    21. Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl..
    22. Pençe Harekatı’nda mühimmat ele..
    23. 12 yaşındaki spor programı sunucuları
    24. Galatasaray o ismi de KAP'a bildirdi!
    25. Suç makinesi akıl hastası genç,..
    26. Bakan Pakdemirli: PKK'ya bir laf..
    27. Siirt’te yılanın ısırdığı kadın..
    28. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya..
    29. Emre Belözoğlu'ndan Milli Takım..
    30. Öğretmenler Erzurum’da oryantiring..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak