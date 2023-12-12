Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması!
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rizespor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
Emre Belözoğlu'nun maçın bitiminin ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e parmak salladığı, MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın Belözoğlu'nun kışkırtmasıyla saldırıya geçtiği iddia edilmişti.
Yaşanan olaya gelen tepkilerin ardından istifa edeceği öne sürülen teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan açıklama geldi.
Belözoğlu, "istifa" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Belözoğlu'nun Beştepe Tesisleri'ne gelen Ankaragücü taraftarı ile görüştü.
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Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu şöyle konuştu: "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz"
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