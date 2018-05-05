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Emre Belözoğlu yıkıldı! Hüngür hüngür ağladı

Zirve yarışında olan Medipol Başakşehir kendi sahasında Sivasspor'dan 90+2. dakikada yediği golle 2 puan kaybederek ağır bir yara aldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:11
Emre Belözoğlu yıkıldı! Hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u yenip maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını yapan Başakşehir'in planı 90+2'de suya düştü.

14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler uzun süre maçı 1-0 götürdü. 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü. Son dakikada gelen golle Başakşehirli oyuncuların hepsi yere çöktü.

EMRE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

En duygusal tepki ise Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'ndan geldi. Maçın son düdüğüyle kaptan Emre Belözoğlu bir anda kendini yere bıraktı. Çok üzgün olduğu gözüken Emre, uzun süre yerde oturdu ve gözyaşlarını tutamadı.

Takım arkadaşlarının tesellisiyle yerden kalkan Belözoğlu, sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Başakşehir aldığı 1 puanla birlikte 3. sırada kendisini takip eden Fenerbahçe'ye de puanları eşitleme fırsatı sundu. Fenerbahçe'ye karşı ikili averajda geride olan Başakşehir, son dakikada yediği golle de adeta yıkıldı. (Habertürk)

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:11
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