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Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, 1,5 yıl sonra milli takımda

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna alınan Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, 525 gün sonra aday kadroya çağrıldı- Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok, bin 225, Galatasaraylı Emre Taşdemir ise bin 260 gün sonra A Milli Takım'a davet edildi- Ozan Kabak, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Emre Kılınç, ilk kez A Milli Takım kadrosuna alındı

15 Mart 2019 Cuma 15:09
Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, 1,5 yıl sonra milli takımda


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun süredir aday kadroya çağrılmayan tecrübeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz ile kaleci Mert Günok'u ay-yıldızlı ekibin Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosuna aldı.

Görev süresi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar için görevlendirildi.

Tecrübeli teknik adam, belirlediği aday kadroda uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'a da yer verdi.

Son olarak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin 6 Ekim 2017'de Eskişehir'de İzlanda'ya 3-0 mağlup olduğu maçın kadrosunda yer alan Emre ve Burak, 525 gün sonra ay-yıldızlı ekibe döndü.

İzlanda'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkan Burak Yılmaz 90 dakika süre alırken, Emre Belözoğlu, 78. dakikada oyundan çıkmıştı.


- Mert Günok, bin 225 gün sonra milli takımda


Medipol Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok, bin 225 gün sonra A Milli Takım'a davet edildi.

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkati çeken Mert, Şenol Güneş tarafından aday kadroya alındı.

Mert, son olarak 6 Kasım 2015'te açıklanan Katar ve Yunanistan karşılaşmalarının aday kadrosunda yer almıştı.


- Emre Taşdemir, yeniden milli takımda


Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, uzun bir aranın ardından ay-yıldızlı ekipte yer buldu.

Son olarak 2 Ekim 2015'te açıklanan aday kadroda yer alan Emre, sonrasında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle form düzeyini koruyamadı.

Bursaspor'dan sakatlığı nedeniyle gönderilen ve ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atan 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans sayesinde bin 260 gün sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.


- Yedi futbolcu ilk kez milli takımda


Teknik direktör Şenol Güneş, 7 futbolcuyu ilk kez A Milli Takım'a davet etti.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da yakaladığı çıkışla 11 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'ı aday kadroya aldı.

Güneş, kaleci olarak Bursaspor'dan Muhammed Şengezer ve Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın, Demir Grup Sivasspor'dan Emre Kılınç da ilk kez A Milli Takım aday kadrosunda kendilerine yer buldu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:09
  1. A Milli Takım
  2. Burak Yılmaz
  3. Emre Belözoğlu
  4. Futbol
  5. Mert Günok
  6. Şenol Güneş

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