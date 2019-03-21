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Emre Belözoğlu: "50 yaşında bile olsam Milli Takım’a çağrılırsam gelirim"

A Mili Takım’ın 38 yaşındaki oyuncusu Emre Belözoğlu, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, "50 yaşında bile olsam Mili Takım’a çağrılırsam gelirim" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 21:45
Emre Belözoğlu: "50 yaşında bile olsam Milli Takım’a çağrılırsam gelirim"

A Mili Takım’ın 38 yaşındaki oyuncusu Emre Belözoğlu, Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, "50 yaşında bile olsam Mili Takım’a çağrılırsam gelirim" dedi.


Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda A Milli Futbol Takım, yarın Arnavutluk ile oynayacak. Mücadele öncesi tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeniden ay-yıldızlı takıma davet edilmesiyle ilgili konuşan Belözoğlu, "Şenol Hocama, bizi bu göreve layık gördüğü için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bayrağın olduğu her yerde ben hep aynı heyecanı taşıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşında bile olsam Milli Takım’a çağrılırsam gelirim. Herkesin sevdiği bir Milli Takım olması, ilk amacımız. Turnuvalara da gitmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Tecrübeli ve büyük başarıyı yaşamış bir hocamız var başımızda. Hocamızın eğiticiliği tüm oyuncular tarafından biliniyor. Bu turnuvaya katılmak istiyoruz. Hem bizler hem ülkemiz bunu hak ediyor" diye konuştu.



"Benim için önemli şey, yarın oynayacağımız maç"


2020’de forma giyip giymeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine Belözoğlu, "Benim için en önemli şey, yarın oynayacağımız maç. Bu iki maçtan 6 puan alalım. Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmama konusunda karar vereceğim. Şu an en önemlisi yarınki maç buna odaklandım" diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:45
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