Emre Akbaba transferi son buldu! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve milli takıma kadar yükselen Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu.

Adı sık sık Galatasaray ile anılmasına rağmen Başakşehir'le de flört halinde olan tecrübeli futbolcu Başakşehir'le anlaşmaya vardı.

Her iki kulübün başkanları Emre transferinde ortak noktada buluşurken, 25 yaşındaki futbolcunun inadının kırılması bu transferi mutlu sona ulaştırdı.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Başakşehir ile Alanyaspor'un anlaşmasına göre Emre'nin bonservisine 5 milyon euro ödenecek. Bu paranın yarısı peşin, kalan tutar ise 2 yıl sonra verilecek.

Ayrıca kontratta yazan bir diğer madde ise Alanyaspor'un Emre Akbaba'nın bir sonraki satıştan alacagı yüzde 15 pay.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 14 gol 9 asistlik bir performans sergileyen Emre Akbaba'nın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5,5 milyon euro. (Akşam)