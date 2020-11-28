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Aktüel Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı
Aktüel

Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:01:00 -
Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiği iddia edilen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.

Bu belgelerin sahte olduğu ifade edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallardan açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kökeni bilinmeyen bu tür sahte belgelere güvenmeyin" denildi. 

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