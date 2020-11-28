Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiği iddia edilen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğunu bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.
Bu belgelerin sahte olduğu ifade edilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallardan açıklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kökeni bilinmeyen bu tür sahte belgelere güvenmeyin" denildi.