Emniyet’ten, FETÖ’cülerin provokasyonuna destek veren CHP’li Murat Bakan’ın iftirasına cevap!

Türkiye’yi karıştırmak isteyen FETÖ’cü Polis Platformu adındaki provokatif hesap, polisin kumanyası üzerinden ısıtıp ısıtıp paylaştığı fotoğrafı yeniden gündeme getirip, aynı yalan oyunu oynamaya kalktı…

FETÖ’cülerden temizlendikten sonra başarıdan başarıyla koşan Türk Polis Teşkilatı; terör, mafya, uyuşturucu ve kaçakçılık çetelerine darbe üstüne darbe vururken FETÖ’cü sosyal medya hesaplarının da bir numaralı hedefi haline geldi.

FETÖ’CÜLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ YİNE CHP’Lİ MURAT BAKAN OLDU

Geçtiğimiz aylarda paylaşılan polis kumanyası görselini yeniden paylaşan FETÖ’cü hesaplara yine en büyük destek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan geldi.

FETÖ’cülerin belirli aralıklarla yaymaya kalktığı sözde ‘’polislerin kumanyası’’ ile ilgili görseli paylaşan CHP’li Bakan, ‘’Cumhurbaşkanının Bitlis ziyaretinde polisin kahvaltı menüsü ülkemizdeki refahın topluma nasıl adil bir şekilde dağıtıldığının somut göstergesi ve EGM’nin polisin promosyonunu neden iç ettiğini de açıklıyor.’’ sözleriyle, alçakların provokasyonuna destek oldu.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü de FETÖ’cüler tarafından yayılan fotoğrafın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Emniyet, ‘’25 Ağustos 2022 tarihinde görev alan personelimize kaşar peyniri, üçgen peynir, zeytin, tahin pekmez, bal, ekmek ve sudan oluşan ve görselde paylaşılan kahvaltı menüsü dağıtılmıştır.’’ diyerek, dağıtılan kumanyanın fotoğrafını da paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

FETÖ destekli sosyal medya hesapları tarafından sürekli gündemde tutulmaya çalışılan iftiralara bir yenisi daha eklendi…

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle gerçekleştireceği Bitlis ziyareti sırasında görev yapacak personelimize dağıtılan kahvaltılık kumanyalar ile ilgili çarpıtılmış iddialara yer verilmiştir.

25 Ağustos 2022 tarihinde görev alan personelimize kaşar peyniri, üçgen peynir, zeytin, tahin pekmez, bal, ekmek ve sudan oluşan ve görselde paylaşılan kahvaltı menüsü dağıtılmıştır.

Daha önce de yürütülmek istenen benzer dezenformasyon faaliyetleri hakkında açıklama yapmamıza rağmen ısrarla bu tip dedikoduların dile getirilmesinin iyi niyetten uzak olduğu açıktır. Türk Polisini hedef alan algı operasyonlarını ve iftiraları esefle karşılıyoruz.

Mesai arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla çalışmakta ve her türlü ihtiyaçları en üst seviyede karşılanmaktadır. Bundan sonra da karşılanmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.