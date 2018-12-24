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Emniyetten AVM açıklaması! 81 ilde 1 hafta sürecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, 24-31 Aralık tarihleri arasında tüm AVM'lerde geniş çaplı denetim yapacak.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:25
Emniyetten AVM açıklaması! 81 ilde 1 hafta sürecek

Türkiye'deki tüm alışveriş merkezleri (AVM), yaklaşan yılbaşı nedeniyle 1 hafta boyunca polis başmüfettişleri tarafından denetlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaklaşan yılbaşı nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelinde bulunan alışveriş merkezlerinde polis başmüfettişleri tarafından denetim yapılacak.

Tüm güvenlik tedbirleri denetlenecek

24-31 Aralık tarihleri arasını kapsayacak denetimlerde, AVM'lerde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığı, denetlenen yerlerdeki özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterlilikleri, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediği, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığı, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığı, özel güvenlik personelinin üst arama detektörü kullanımı ve x-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediği kontrol edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:25
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Alışveriş merkezleri
  3. AVM
  4. Denetimler
  5. Asayiş denetimi
  6. Yılbaşı denetimi

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