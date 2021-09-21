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Aktüel Emniyette FETÖ operasyonu! 5 komiser yardımcısı ile 1 polise gözaltı
Aktüel

Emniyette FETÖ operasyonu! 5 komiser yardımcısı ile 1 polise gözaltı

İstanbul’da yürütülen FETÖ soruşturmasında dün, üniversite okudukları dönemde FETÖ'ye ait evlerde "ev abiliği" yaptıklarına dair beyanlar bulunan ve kullandıkları GSM hatlarıyla örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan kişilerle yoğun irtibatları oldukları belirlenen 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:44:00 -
Emniyette FETÖ operasyonu! 5 komiser yardımcısı ile 1 polise gözaltı

Harekete geçen polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonlarda halen aktif olarak görevde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da dün ayrıca FETÖ nedeniyle 3 yıldır aranan Z.Y’nin Sağlık Bakanlığı sistemine kayıt olmadan Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye kayıt dışı aşı yaptırmak istediği belirlendi. Ekipler iki şüpheliyi Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı yapılacağı sırada gözaltına aldı. İ.Ş isimli kadının geçen ay da Z.Y'ye usulsüz biçimde aşı yaptırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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