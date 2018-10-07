Emniyet içkicilerin canını kurtardı! Tam 658 litre

Mersin'de düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 658 litre sahte içki ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki Fuat Moral Mahallesi ile Toroslar ilçesindeki Alsancak Mahallesi'nde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, değişik ebat ve şişelerde toplam 652 litre içime hazır 'boğma' tabir edilen içki ile 6 şişe şarap ve 150 adet boş içki şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. tutuklanırken, M.Ş. ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.