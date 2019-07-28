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Emniyet Güven Masası nedir? Güven masası personel alımı yapılacak mı?

Güven Masası'nda görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masası'nın faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi. Haberin ardından güven masası nedir? sorusu gündeme geldi. Güven masası alımı yapılacak mı? İşte detaylar...

28 Temmuz 2019 Pazar 15:26
Emniyet Güven Masası nedir? Güven masası personel alımı yapılacak mı?

Güven Masası'nda görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masası'nın faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi. Haberin ardından güven masası nedir? sorusu gündeme geldi. Güven masası alımı yapılacak mı? İşte detaylar...

Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.

Güven Masası nedir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde 700 polis merkezi amirliğinde 'Güven Masası' uygulaması hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşlar, Şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, taleplerine etkin ve hızlı karşılık alıyor.

Ayrıca, güven masalarında hem polis merkezi amirlikleri hem de dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarında görevliler, vatandaşlara "Güven Masası ve Polis Merkezi Amirliği Davranıs¸ İlkeleri" doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor.

Güven Masası personel alınacak mı?

Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.

Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi.

Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.

Bakan Soylu daha sonra ilçe merkezini gezdi, esnafla selamlaştı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:26
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