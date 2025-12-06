  • İSTANBUL
Gündem

Emlakçı kan dondurdu: 10 bin liralık komisyon için 21 yaşındaki genci öldürdü!

İstanbul Bağcılar'da, iddiaya göre Erdal Gobul'un evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle oğlu Furkan Gobul'u (21) çalıştığı markette boynundan silahla vurdu. Ağır yaralanan Furkan Gobul hastaneye hayatını kaybetti.

Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdal Gobul ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdal Gobul'u aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi. Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdal Gobul'un oğlu Furkan'a ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan Gobul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

