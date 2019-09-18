EmlakBank Altın Katılma Hesabı’nı hayata geçirdi

Katılım bankası EmlakBank, sürdürülebilir finansman modellerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Banka, bu çerçevede Altın Katılma Hesabı ürününü hayata geçirdi. Ürün, EmlakBank müşterilerinin altını bir yatırım aracı olarak kullanmalarını mümkün kılacak. Ayrıca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeliğini tamamlayan EmlakBank, Takasbankaltın transfer sistemine girdi. Böylece altın hesapları arasında transfer yapabilen birkaç bankadan biri oldu.

Büyümenin anahtarı yeni ürünler

Katılım bankacılığı pazar payını yeni ürünler geliştirerek büyütmeyi hedefleyen EmlakBank, Cari Hesap’ın yanı sıra Gümüş ve Platin Cari Hesap hizmetlerini de müşterileriyle buluşturdu. Ülkemizde gümüş cari hesap hizmeti verebilen sayılı, platin cari hesap hizmeti sunabilen iki bankadan birisi oldu. Banka müşterileri TL, USD, Euro karşılığında altın, gümüş ve platin alım-satımı işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

EmlakBank, yakın zamanda şubelerinden külçe altın ve gram altın teslim alınması, külçe altın ve gram altınların altın cari hesaplara yatırılabilmesine de imkân sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.