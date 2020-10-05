Emlak Katılım şubeleşmede hedef büyüttü

Yılbaşından itibaren tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, diğer sektörleri olduğu gibi bankacılığı da önemli ölçüde etkilediğini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, bununla birlikte Türkiye’nin, yerinde ve zamanında atılan adımlarla pandeminin yarattığı negatif tablodan minimum seviyede etkilendiğini söyledi. Bayraktar, bu bağlamda oluşan güven ortamının, kendilerine güç verdiğini ve faaliyetlerine pozitif şekilde yansıdığını ifade etti.

finansal yapıda güçlendik

Pandemi döneminde aldıkları aksiyonlarla büyümeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti: “Gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Emlak Katılım olarak yılın ilk yarısındaki makroekonomik görünüm ve ekonomik gelişmelere hızla uyum sağladık. Kredi stratejileri ve politikalarımızı gözden geçirerek pazarlama stratejimizde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Hükümetimizin pandemi ile mücadele kapsamında oluşturduğu destek paketleri çerçevesinde, ölçeğimiz kapsamında reel sektöre destek sunduk. Ekonomik aktiviteye desteğimizi hız kesmeden sürdürdük. Düşük maliyetli konut kredisi teşviki ile 250 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe amaçlanan canlanma büyük ölçüde sağlanmış oldu. Emlak Katılım olarak biz de bu kampanya kapsamında sektöre katkı sağladık.

Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen aktif büyüklüğümüzü 9.2 milyar TL’den 16.2 milyar TL’ye taşıyarak yüzde 76.1’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Özelikle reel sektörü destekleyen fonlar kullandırdık. Kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 11 milyar TL’yi geçerken, topladığımız fonlar da 10.5 milyar TL civarında gerçekleşti.” Bayraktar, 2 Ekim 2020 itibarıyla yaklaşık 2.3 milyar TL tutarında 14 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sukuk ihracına yoğun talep

Haziran ayında 369 gün vadeli, 4 dönemsel kira ödemeli olarak ihraç ettikleri kira sertifikasının Türkiye’nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Bayraktar, piyasaya nazaran daha uzun vadeli olarak gerçekleştirdikleri sukuk ihraçlarına gelen yoğun talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bayraktar, bu talebe yanıt vermek amacıyla yurt içinde 5 milyar TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için SPK’ya yaptıkları başvurunun onaylandığını bildirdi.

“Şubeleşmemiz hız kesmeden devam ediyor”

Nevzat Bayraktar, 2020 yılında pandemiyle birlikte gelen olumsuzluklara rağmen Emlak Katılım olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti. Henüz 18 aydır faaliyette olduklarını hatırlatan Bayraktar, önceliklerinin; mevcut bankacılık ürün ve hizmetleri noktasında rekabette eşit seviyeye gelmek, yeni ürün ve hizmetlerle, yeni yaklaşımlarla farklarını ortaya koymak olacağını söyledi. Bayraktar, Türkiye’nin güçlü ekonomik konumuna güvendiklerini ve bu güven ışığında ülkenin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı. Bu alanda yakaladıkları başarı çizgisiyle de hedef büyüttüklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti: “Son olarak İstanbul’da hizmete sunduğumuz şubelerle hizmet noktası sayımız 31’e çıktı. Geldiğimiz noktada Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, Bursa Yıldırım, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubelerimizle müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 2020 yılı için planladığımız 40 şube hedefini yukarı yönlü olarak revize ettik ve yeni şube hedefimizi 50’ye çıkardık. Fiziki olarak bizim için elzem olan noktalarda yer almayı hedefliyoruz. Şube ağımızı genişletmeyi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Bu sayede müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımla yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz.”