Emlak Katılım 70 şubeye ulaştı

Banka, ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Emlak Katılım, son iki şubesini Eskişehir ve Aydın’da açtı. Böylelikle, Türkiye genelinde toplam 70 şubeye ulaştı.

“Gerek şubeleşme gerekse finansal yapıda güçlendik”

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni şubeleriyle sektöre ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Katılım bankacılığı ilkeleriyle yeniden faaliyetlerimize başlamamızın ardından, doğru adımlar atarak kısa sürede gerek şubeleşme gerekse finansal yapı anlamında güçlendik. Bir önceki ilk yarıyıl verilerine oranla toplanan fonlarımız yüzde 104 artış ile 18,2 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 78 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 24,3 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

Son iki şubemizden birini nüfusunun yarısından fazlasının geçimini tarım ile sağladığı Türkiye’nin ilk turizm kentlerinden biri olan Aydın’da diğerini ise ulaşım kolaylığı, enerji olanakları, uygun tarımsal yapısı ve zengin maden kaynaklarının yanı sıra sanayide de oldukça gelişmiş illerden olan Eskişehir’de açtık. İki bölgede de ilk şubemizi açtığımız için çok mutluyuz. Aydın ve Eskişehir şubelerimizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Böylelikle Türkiye genelinde de 70 şubeye ulaşmış olduk.”