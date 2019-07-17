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Eminönü'nde korkutan yangın

Eminönü'nde çanta imalatı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında bir kişi yaralandı, söndürme çalışmaları sürüyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:04
Eminönü'nde korkutan yangın

Fatih, Eminönü'nde bulunan ve çanta imalathanesi olan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında imalathanede olan bir çalışan yaralandı.

Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak'ta bulunan bir çanta imalathanesinde saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı iş yerindeki yangına itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yangında iş yerinde çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:04
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