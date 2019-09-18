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Eminevim’e istihdam ve ekonomiye katkı ödülü

Eminevim, sektöre yaptığı katkılarla yılın en başarılı firması seçildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
Eminevim’e istihdam ve ekonomiye katkı ödülü

Faizsiz Elbirliği Sistemi’ni Türkiye’de kuran ve başarıyla uygulayan Eminevim, sektöre yaptığı katkılarla yılın en başarılı firması seçilerek “İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı” ödülüne layık görüldü.

Devler buluştu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen BY Protokol Dergisi Ödüllerinin finans kategorisinde Eminevim ödüle layık bulundu. “İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı” ödülünü Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal aldı. BY Protokol Dergisi’nin düzenlediği ve kendi sektöründe en iyileri buluşturan bu anlamlı törende ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Emin Grup Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal, istihdam ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

İstihdama katkı, ekonomiye güven

Sürekli büyüyen bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Mustafa Kemal Daldal, “Emin Grup olarak istihdama katkı sunmak için başlattığımız 500 Kişilik İstihdam Projesi ile 300’e yakın kişiyi iş sahibi yaptık. Aynı zamanda Genç İstihdam Projesi’ni de başlatarak üniversite öğrencilerine bünyemizde yer açtık. Onları da iş dünyasıyla tanıştırmak ve ilk adımı atmalarını sağlamak için yeni fırsatlar sunduk. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için Elbirliği Sistemi ile aylık 250 milyon TL nakit akış sağlayarak durgunluğunu koruyan piyasaya cansuyu oluyoruz. Her anlamda ülkesinin yanında, milli ve yerli bir finansman modelinin kurucusu olarak artık Türkiye’deki liderliğimizi sürdürmek ve inovatif bir bakış açısıyla kurduğumuz Elbirliği Sistemi’ni global alana taşıyarak, dünyada kabul edilen bir finansal çözüm modeli olmayı hedefliyoruz” dedi.

Emin üstün Yeniad’da konuşacak

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (YENİAD)ekonomi sohbetleri’ toplantısının bu ayki konuğu olacak. Bugün saat 19’da derneğin Ayvansaray’daki genel merkezinde gerçekleştirilecek olan toplantıda, Emin Üstün, faizsiz ticaret ve yeni ortaklık sistemiyle ilgili sunum yapacak.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
  1. Faizsiz Elbirliği Sistemi
  2. Eminevim
  3. İstihdam ve Ülke Ekonomisine Katkı
  4. BY Protokol Dergisi Ödülleri
  5. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
  6. Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal
  7. BY Protokol Dergisi
  8. Emin Grup Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kemal Daldal
  9. Mustafa Kemal Daldal
  10. Ülke ekonomisi
  11. Genç İstihdam Projesi
  12. Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği (YENİAD)

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