Emine Şahin kimdir? "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı mı?

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk ilah değildir" diyen üniversite öğrencisi Emine Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emine Şahin'in ifadesi de ortaya çıktı. Peki Emine Şahin kimdir? Emine Şahin nereli?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra 'Atatürk'e hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Edirne'de 10 Kasım törenleri sırasında "Atatürk" aleyhinde sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. "Atatürk ilah değildir" diyen Şahin, Mustafa Kemal'i kendi zihinlerinde ‘put’laştırmış kemalist kesimin de hedefi haline gelmişkti.

Emine Şahin mahkemedeki ifadesinde ne dedi?

Edirne'de Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi E. Ş.'nin mahkemede verdiği ifadesi ise şu şekilde; "Kaldığı yurttan çıkıp anma törenlerinin oraya geldim. O sırada saygı duruşu başlamıştı. Ben bu arada 'bu kıyamdır' şeklinde söylememe kalmadan polis memurları beni yakaladılar. Bu kıyamdan kastım namazdaki dik duruş halidir. 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' demedim. Polisler beni yakaladığında Allah'ın kanunu bilmiyor musunuz, Batılı inançları getirdi' dedim. Fakat bunu sadece polis memurlarına karşı söyledim" diyerek kendisini savunduğu açıklandı.

İslam'a yapılan saygısızlıklar karşısında yargı sessiz

Anıtkabir ziyereti sırasında çektiği videoda Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle Safiye İnci de tutuklanmıştı. Her gün İslam'a ve Allah Resulü Hz. Muhammed (s.av) dil uzatılması karşısında sessiz kalınması, kamuoyunda büyük bir tepkilere neden oluyor. Mustafa Kemal'a hakaret edildiği iddiasıyla Türkiye'de infial oluşturulurken, Müslümanların dini değerlerine dil uzatılması karşısında başta yargı olmak üzere kimsenin kılının kıpırdamaması ise üzücü bir gerçek.